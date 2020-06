Rusza rekrutacja na krakowskich uczelniach. Inna, bo w czasach zarazy

Od 1 czerwca jest już możliwa elektroniczna rejestracja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rekrutacja potrwa do 30 września.

„W roku akademickim 2020/2021 w naszej ofercie znalazło się 56 kierunków i ponad 200 specjalności. Wśród nich: studia humanistyczne, inżynierskie, artystyczne, filologiczne, pedagogiczne, ścisłe i przyrodnicze, a także z zakresu prawa, administracji i psychologii” - wymienia UP na swojej stronie internetowej, a po szczegółowe informacje odsyła do swojego katalogu kierunków.

Są tam wymienione m.in. rozmaite filologie, kierunki takie jak np. informatyka, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, inżynieria bezpieczeństwa czy design.

Wszyscy rozważający studiowanie na tej uczelni są zapraszani też do kontaktu poprzez media społecznościowe Uniwersytetu Pedagogicznego (Facebook, Instagram) oraz do dołączenia do grupy FB UP: rekrutacja.