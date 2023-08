Rusza pierwsza edycja Festiwalu Klimatyczne Karkonosze. Karkonoski Park Narodowy zaprasza na wspólne odkrywanie regionu Redakcja

Karkonoski Park Narodowy zaprasza na niezwykłe wydarzenie — I Festiwal Klimatyczne Karkonosze. Nowy festiwal to nie tylko okazja do zwiedzania Karkonoszy, ale także sposobność do refleksji nad ochroną przyrody. Karkonoski Park Narodowy, pragnie sprawdzić, czy wśród dynamicznego ruchu turystycznego istnieje przestrzeń na spokój, uważność i dogłębne poznawanie tego wyjątkowego regionu.