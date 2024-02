Rozpoczyna się kolejny etap budowy obwodnicy Niepołomic. Nowa droga poprawi dojazd do Krakowa

Obwodnica Niepołomic i Podłęża poprawi dostęp do autostrady A4 i drogi krajowej 75. Usprawni komunikację między Krakowem, Wieliczką, Dobczycami i Niepołomicami. Ułatwi dojazd do stref aktywności gospodarczej oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. Puszczy Niepołomickiej. Mieszkańcom pozwoli odetchnąć od ruchu, w tym ciężkiego, na lokalnych ulicach, a kierowcom zapewni komfort podróżowania.

- Rozpoczynamy realizację kolejnego etapu obwodnicy Niepołomic, która będzie ukończona w 2025 roku i oddana kierowcom. Będzie to nowoczesna bezpieczna droga, dostosowana do ruchu tranzytowego - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

- Obwodnica jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi dojazd do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. To tutaj zlokalizowano zakłady pracy, które zatrudniają tysiące osób. Bardzo się cieszę, że dzięki dobrej współpracy z parlamentarzystami inwestycja zyskała wsparcie rządowe w kwocie ponad 30 mln zł. Dziękuję też za dobrą współpracę z Powiatem Wielickim i Gminą Niepołomice, która wsparła budowę obwodnicy kwotą ponad 7 mln zł, co ułatwiło realizację tego zadania - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.