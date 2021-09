Równe traktowanie w Małopolsce? "Będziemy mówić sprawdzam"

Witold Kozłowski zapowiedział też m.in. powstanie w Urzędzie Marszałkowskim Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny oraz stanowiska Pełnomocnika. Samorządowiec podkreślał, że to nowatorska inicjatywa, w skład której wejść mają m.in. przedstawiciele strony społecznej. Była to odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej dot. tzw. uchwały Anty-LGBT, przyjętej i utrzymanej przez sejmik.

Jak już informowaliśmy, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski skierował otwarte zaproszenie do dyskusji w stronę organizacji działających wokół tematyki równego traktowania i praw rodziny podczas ostatniej, XLIV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

"Departament, jak i sama Pełnomocniczka chcą, by działała pro-aktywnie, równościowo i transparentnie. Podczas spotkania Magda Dropek podzieliła się doświadczeniem Fundacji w zakresie działania na rzecz równości, polityk równościowych, jak i rzecznictwa, poznając też wstępne plany co do działania Rady. Fundacja zadeklarowała merytoryczne wsparcie i pomoc w przypadku kwestii dotyczących jej dotychczasowych działań oraz zaproponowała kilka pomysłów, które mogą pokazać faktyczną otwartość. Urzędu Marszałkowskiego na mieszkańców i mieszkanki Małopolski, niezależnie od ich płci, wieku, pochodzenia, niepełnosprawności, czy orientacji seksualnej i tożsamości płciowej" - podkreślają przedstawiciele Fundacji Równość.org.pl.