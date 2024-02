Remonty i przebudowy dróg w Krakowie. Rondo przy Zakrzówku, zmiany na Lublańskiej

Trwa przebudowa ul. Podgórki – zmiany w organizacji ruchu

Inwestycja realizowana jest z programu budowy chodników. Prace potrwają do września 2024 r., a ich koszt to ok. 2,5 mln zł.

Modernizowany fragment ulicy Podgórki w Podgórzu Duchackim ponownie został zamknięty dla ruchu drogowego – poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Pracami objęty jest odcinek o długości ok. 160 metrów, począwszy od skrzyżowania z ul. Cechową aż do wiaduktu nad autostradą.

Kolejny etap robót w rejonie Pychowickiej

W związku z postępem prac, w ramach zadania – w najbliższy wtorek, 20 lutego, wykonawca planuje rozpocząć asfaltowanie ronda na skrzyżowaniu Norymberskiej, Pychowickiej i Wyłom. W trakcie tych robót, ruch będzie kierowany ręcznie. W zależności od warunków atmosferycznych prace potrwają mniej więcej tydzień (do 27 lutego). Zachęcamy do korzystania z alternatywnych tras dojazdowych.

16 października ul. Pychowicka została zamknięta dla ruchu ogólnego na ok. 400-metrowym odcinku – od skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Dojazd do posesji w miarę możliwości jest zachowany, podobnie ciągi piesze i rowerowe (ich lokalizacja będzie się zmieniać wraz z postępem robót). Objazd do ul. Pychowickiej – od strony skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Z kolei dojazd do ul. Norymberskiej – wyłącznie przez skrzyżowanie Grota-Roweckiego/Łagiewnicka/Norymberska.