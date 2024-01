Remonty i korki w Krakowie. To już pół roku prac i utrudnień przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Linia ma być gotowa w 2025 roku.

To teraz najważniejsza inwestycja w samym Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Mija pół roku budowy i utrudnień. Oczywiście w mieście toczy się też przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej oraz Kocmyrzowskiej połączona z budową trasy S7. Do tego trwają prac na Północnej Obwodnicy Krakowa. Tam w tym tygodniu dojdzie do przebicia tunelu. W Krakowie w przyszłym tygodniu pojawią się też nowe utrudnienia. Ogłoszono też zmiany na Kocmyrzowskiej o 15 stycznia.

Budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic

Szósty miesiąc prac przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic już za nami. W grudniu wykonawca inwestycji kontynuował budowę stacji „Rondo Polsadu” oraz nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. W grudniu, wyjątkowo ze względu na okres świąteczny, odbyła się tylko jedna rada budowy z udziałem strony społecznej. Na spotkaniu mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmianą w projekcie ul. Lublańskiej i porozmawiać z przedstawicielami inwestora i miasta o interesujących ich kwestiach.

11 grudnia został otwarty punkt informacyjny, gdzie krakowianie mogą uzyskać informacje dotyczące m.in. technologii budowy, postępu prac czy organizacji ruchu. Znajduje się on w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza oraz Strzelców i jest czynny w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. 12 grudnia na spotkaniu wykonawcy z przedstawicielami miast omówiono aktualne postępy prac.

Przez cały miesiąc prace koncentrowały się na budowie tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, szczególnie na budowie stacji „Rondo Polsadu” oraz nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. Rozpoczęły się również prace na rondzie Młyńskim, obejmujące budowę: wykonanie wykopów wstępnych oraz platform roboczych dla budowy ścian szczelinowych stacji „Rondo Młyńskie” oraz komory rozjazdowej kolejnego etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju

platform roboczych dla budowy wyjść ze stacji

przekładki sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową konstrukcji tunelowej.

Co czeka nas w styczniu?

Od 11 stycznia wprowadzono modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te obejmują fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. W styczniu głębiarka będzie kontynuować prace związane z głębieniem ścian szczelinowych pod stację „Rondo Polsadu”. Będą również prowadzone prace związane z budową platform roboczych dla stacji „Rondo Młyńskie” oraz budową nowego kanału Sudołu Dominikańskiego.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowana będzie przebudowa licznych sieci podziemnych.

Kocmyrzowska

Jak informuje firma Gulermak, wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, od 15 stycznia od ok. godz. 13.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Poległych w Krzesławicach. Ma to związek z kolejnymi etapami budowy sieci ciepłowniczej. Zmiana na ulicy Kocmyrzowskiej po północnej stronie skrzyżowania z ul. Poległych w Krzesławicach i ul. Darwina dotyczy wprowadzenia na odcinku ok. 60 m ruchu pojazdów na jezdnię tymczasową, co skutkować będzie odgięciem toru jazdy w kierunku wschodnim. Przy tej korekcie cały czas zachowany będzie ruch dwukierunkowy i szerokość pasów ruchu wynosząca 3,25m. Dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h. Chodnik przy ul. Kocmyrzowskiej po stronie osiedla Na Wzgórzach na tym odcinku zostanie całkowicie zamknięty, a piesi zostaną skierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy.

Ta zmiana organizacji ruchu potrwa około 6 tygodni.

Utrudnienia w rejonie skrzyżowania ul. Brożka i Cegielnianej

Od 15 do 24 stycznia w rejonie skrzyżowania ulic Brożka i Cegielnianej będą prowadzone prace przyłączeniowe kabla elektroenergetycznego. W związku z pracami jezdnia zostanie zwężona. W razie potrzeby ruch kierowany będzie ręcznie przez uprawnionego pracownika. Piesi zostaną skierowani na tymczasowy chodnik, który będzie zlokalizowany na jezdni.

Remont ul. Kościuszki: nowa organizacja ruchu na Salwatorze

Trwają prace na ulicach Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki. Od 13 stycznia, wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu na Salwatorze. Zamknięte zostało skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa i Królowej Jadwigi. W związku z tym swoją trasę zmieniła linia autobusowa nr 109. Zmiany w ruchu drogowym:

Zamknięty został całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. Tadeusza Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostał dojazd jedynie dla autobusów dojeżdżających do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko klasztoru norbertanek oraz dojazd do samego klasztoru. Dojazd do ul. św. Bronisławy jest zapewniony od strony ul. Księcia Józefa.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

W związku z nową organizacją ruchu linia autobusowa nr 109 zmieniła swoją trasę. Autobusy kursują z Bielan do pętli na osiedlu Podwawelskim: „Bielany” – ... – przystanek „Salwator”, most Zwierzyniecki, ul. Zielińskiego, ul. Monte Cassino, rondo Grunwaldzkie – „Os. Podwawelskie”. Na zmienionym odcinku autobusy zatrzymują się na przystankach: „Malczewskiego” 02/03, „Zielińskiego” 03/04, „Kapelanka” 03/06, „Szwedzka” 02 (tylko w kierunku os. Podwawelskiego), „Rondo Grunwaldzkie” 03/05 i „Os. Podwawelskie”. Przystanki „Dom Zwierzyniecki” 72 i „Przegon” 73 pozostają bez obsługi. Rozkład jazdy został zmieniony. W ramach remontu ulic Zwierzynieckiej i Tadeusza Kościuszki zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”. Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej realizowana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Realizatorem prac jest firma ZUE SA, z którą została podpisana umowa na kwotę 94 mln zł.

Tunel Północna Obwodnica Krakowa

GDDKiA zaprasza media na przebicie tunelu pod Zielonkami na północnej obwodnicy Krakowa. Tunel jest budowany metodą wykopową, we wtorek zacznie się usuwanie ostatnie warstwy ziemi i przebijanie „na wylot”, łącząc wykopy prowadzone od wschodniej i zachodniej strony.

Mosty 93 proc., tunele 90 proc. - to oznacza, że gdy te konstrukcje będą niebawem gotowe przyspieszy budowa jezdni, które je połączą. Na razie jeśli chodzi o podbudowę drogi i asfalt mamy zaawansowanie na poziomie 64 proc. Zima, ulewy i okres świąteczny nie wyhamowały jednak robót zupełnie. Północna Obwodnica Krakowa staje się kolejną inwestycją, która niebawem zostanie oddana kierowcom do użytku. Przewidywany termin to wrzesień 2024 roku.

