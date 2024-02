Remonty drogowe w Krakowie. Zmiany na Dworskiej, Kocmyrzowskiej i z powodu budowy kładki Piotr Rąpalski

Kocmyrzowska w Krakowie Kraków.pl

Po porannym szczycie komunikacyjnym, rozpoczną się prace na ul. Dworskiej. Wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Mieszczańskiej (wraz z jej fragmentami) do ul. Komandosów. Prace potrwają do piątku, 16 lutego (~ do godz. 16.00). Jak informuje wykonawca rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej, od 15 lutego wprowadzone zostały zmiany dla pieszych na odcinku od ul. Jarzębiny do wysokości przebudowywanej pętli tramwajowej. Ponadto nadchodzą większe utrudnienia z powodu budowy kładki Kazimierz Ludwinów.