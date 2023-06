Regulamin Placu Jana Matejki gotowy. Deskorolkarze mają zakaz wstępu

Wprowadzenie regulaminu korzystania z Placu Jana Matejki, jest nastepstwem przyjętej głosami wiekszości radnych uchwały z dnia 28 września 2022 roku, w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej części placu Jana Matejki i wyłączenia go z użytkowania oraz przejęcia go w zarząd przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK, który przejął tę funkcję od ZDMK.

"Wprowadzenie regulaminu Placu Jana Matejki jest konieczne do zapewnienia prawidłowego sprawowania zarządu i wyeliminowania niekorzystnych zjawisk mających miejsce na przedmiotowym obszarze" - argumentują projektodawcy. Z pewnością do takich negatywnych zjawisk należało wieczne zakłócanie porządku i ciszy nocnej przez deskorolkarzy i osoby na hulajnogach czy rowerach, które skakały po pomniku Grunwaldzkim do późnych godzin nocnych.

