Przekroczył normy o ponad 12 ton! Grozi mu 15 tys. kary OPRAC.: JS

Miejsce kontroli przeładowanego o 12,5 t zestawu ciężarowego z kłodami drewna. Gov.pl Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorek, 16 maja, funkcjonariusze małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego wstrzymali nieprawidłowy przewóz. Zestaw przewożący kłody drewna z Niemiec do Polski przekroczył dopuszczalną wagę o 12,5 tony, co spowodowało przekroczenie dozwolonych nacisków osi ciągnika siodłowego i naczepy na drogę.