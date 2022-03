Przegląd tygodnia z 20.03.2022 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 13.03 do 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kraków, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

10 lat temu Kraków wyglądał inaczej niż obecnie. W mieście nie było jeszcze wielu obiektów, inny był system komunikacji, ubiory, pojazdy, atmosfera w mieście. To był rok piłkarskiego Euro 2012, które ominęło stolicę Małopolski, ale miasto gościło trzy reprezentacje: Anglii, Holandii i Włoch. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak stolica Małopolski prezentowała się przed dekadą i ocenić, jak duże zaszły tu zmiany.

Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na powstanie parku Zakrzówek, szczególnie po sporach o przyszłość tego terenu, które trwały długie lata. Teraz prace nad parkiem i kąpieliskiem są już prowadzone i zaawansowane. Powstają alejki, nowe budynki, zejścia do wody, a w ramach inwestycji przebudowywana jest też ulica Wyłom. Jednak najbardziej uwagę przykuwają wybudowane na wodzie drewniane pomosty, które docelowo utworzą pięć pływających basenów. Wśród mieszkańców wzbudzają mieszane uczucia. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy. Jakie jest Wasze zdanie?