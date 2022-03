Przegląd krótkich metraży nominowanych do tegorocznego Oscara w krakowskim Kinie Pod Baranami

W drugim zestawie, znalazły się filmy aktorskie, na czele z polskim filmem "Sukienka" w reżyserii Tadeusza Łysiaka. "Sukienka" to szkolna etiuda, wyprodukowana przez Warszawską Szkołę Filmową, która opowiada o marzeniach i fantazjach niskorosłej Julii (znakomita rola Anny Dzieduszyckiej). Pozostałe filmy w zestawie uwydatniają wybrane problemy współczesności ("Please Hold", "Ala Kacchu – Take And Run") i przyznają bohaterom prawo do wyrażania swoich uczuć w niecodziennej formie ("On My Mind").