Protest w Zabierzowie. Mieszkańcy: "Nie chcemy spłonąć we własnych domach". Sprzeciwiają się budowie osiedla w strefie przebiegu gazociągu Barbara Ciryt

"Nie chcemy spłonąć we własnych domach", "Mamy dzieci, chcemy żyć" - z takimi hasłami przyszli na protest mieszkańcy Zabierzowa. Zablokowali drogę krajową nr 79. Wyszli na ulice w proteście przeciwko budowie nowego osiedla. Twierdzą, że to inwestycja w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Ludzie robią zdjęcia i wskazują, że wielotonowy sprzęt jeździł bezpośrednio nad gazociągiem, co mogło spowodować jego rozszczelnienie.