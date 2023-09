Promesy, samochody i sprzęt dla małopolskich jednostek OSP i PSP. W programie "Bitwa o remizy" gminy mogą dostać nawet 1 mln zł dotacji

Promesy dla OSP są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie tych jednostek. Środki pochodzą z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Z kolei agregaty prądotwórcze zostały pozyskane z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i trafią dla 10 Komend Powiatowych/ Miejskich PSP:

– Pod koniec sierpnia, po przejściu frontów burzowych przez Małopolskę, po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważne dla strażaków są to urządzenia. Wielokrotnie na ten temat zwracałem uwagę, uwrażliwiając także na ten aspekt działań. Strażacy dostarczali agregaty prądotwórcze do miejsc, gdzie przebywali chorzy pod respiratorami i koncentratorami tlenu. Z powodu braku prądu konieczne było także takie wsparcie. Wśród takich nietypowych interwencji było też wykorzystanie agregatu z JRG Nowy Sącz 80 kW do uruchomienia przepompowni wody w miejscowości Czchów – przypomina wojewoda Kmita.