Projekt rozbudowy obwodnicy Krakowa. Są kolejne petycje i termin następnego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców

Pierwotnie przewidywano w sumie cztery spotkania konsultacyjne (w grudniu oraz styczniu) dla mieszkańców wszystkich gmin przez które przebiega planowany do rozbudowy odcinek autostrady. To: Kraków, Liszki, Zabierzów oraz gmina Wielka Wieś (tu chodzi o rozbudowę odcinka trasy S 52).

Mieszkańcy, którzy nie godzą się na poszerzenie obwodnicy, obawiają się m.in. wyburzeń budynków, zintensyfikowanego drogowego hałasu, zniszczenia cennych przyrodniczo terenów.

Wśród kilku internetowych petycji przeciwko planowanej inwestycji jest także zatytułowana „STOP rozbudowie A4 przez nasze domy i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Protest mieszkańców w sprawie wybudowania nowego śladu autostrady, który zniszczy nasze miejscowości”. Petycję tę utworzono kilka dni temu, 26 stycznia.

„Jako mieszkańcy terenów przyległych do planowanej inwestycji przekazujemy nasze stanowisko w sprawie zaprezentowanych nam na w/w spotkaniach informacyjnych wariantów rozbudowy autostrady A4 na odcinku obwodnicy Krakowa.

Rozumiejąc konieczność zwiększenia przepustowości projektowanego odcinka autostrady stoimy na stanowisku, że oprócz rozwiązania tego problemu dla przejeżdżających tranzytem, należy w pierwszej kolejności uwzględnić potrzeby mieszkańców Krakowa (głownie Bielan i Tyńca) jak i mieszkańców terenów, w które ingeruje inwestycja tj. Kryspinowa i Piekar. Ruch kołowy powinien absolutnie pełnić rolę służebną i nie może naruszać wartości kulturowych i ekologicznych terenów, przez które przebiega. Tereny przeznaczone pod inwestycję stanowią istotne zaplecze rekreacyjne i przyrodnicze miasta Krakowa. Zadziwiający jest fakt, że Inwestor nie uwzględnia aspektów kulturowego dziedzictwa tego terenu. Zaprojektowanie nowej przeprawy przez Wisłę, zbliżające autostradę do Pomnika Historii (…) jakim jest najstarszy zespół klasztorny w Polsce – Opactwa Benedyktynów, spowoduje nieodwracalne zniszczenie przedpola widokowego na klasztor od strony Krakowa. Będzie również stanowił dominantę na osi widokowej Klasztor Benedyktynów – Klasztor Kamedułów na Bielanach. Taka ingerencja w istotny układ Miasta Światowego Dziedzictwa UNESCO (oznaczenia takie znajdują się na węźle autostradowym Tyniec) są niedopuszczalne (…)” - to fragment petycji, którą do wtorku wieczorem (30 stycznia) podpisało już 498 osób.