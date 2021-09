Program Kolej Plus. Miliardy złotych na kolejowe inwestycje. Szybkie pociągi pojadą z Krakowa do Olkusza, Niepołomic i Myślenic?

Program Kolej Plus to ogromna szansa dla Małopolski na stworzenie nowych i zmodernizowanie istniejących połączeń kolejowych łączących stolicę województwa Kraków z takimi miejscowościami jak Olkusz, Niepołomice czy Myślenice. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planowanych inwestycji.

Program Kolej Plus. Miliardy złotych na kolejowe inwestycje. Szybkie pociągi pojadą z Krakowa do Olkusza, Niepołmic i Myślenic?

Województwo Małopolskie zgłosiło pięć projektów do programu Kolej Plus. Trzy z nich dotyczą budowy nowych połączeń kolejowych: Kraków - Olkusz, Kraków - Myślenice oraz Kraków - Niepołomice. Dwa dotyczą natomiast modernizacji istniejących już połączeń Sucha Beskidzka - Żywiec oraz Gorlice - Jasło. W piątek rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące skomunikowania Olkusza z Krakowem. Siedem par bezpośrednich, przyśpieszonych pociągów dziennie ma kursować na trasie relacji Kraków - Olkusz dzięki budowie łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi 133 i 156 (Borowa Górka – Pieczyska), która pozwoli na ominięcie stacji kolejowej Jaworzno Szczakowa. Pociągi mają kursować z Krakowa do Olkusza przez Krzeszowice, Trzebinię i Bukowno w czasie ok 45 minut. Jednym z elementów inwestycji ma być też budowa nowego przystanku kolejowego na linii 156, w rejonie Zalewu Sosina w Jaworznie. Budowa łącznika o długości 800 metrów to szacunkowy koszt 30-40 mln zł.

Szybkie i bezpośrednie połączenie kolejowe z Olkusza do Krakowa to marzenie wielu osób uczących się i pracujących w stolicy województwa. Zdarza się bowiem, że dojazd z centrum Olkusza do centrum Krakowa trwa nawet dwie godziny, a to tylko 40 km. Dziś najpopularniejszymi wyborami są prywatne busy, często przepełnione i stojące w korkach, oraz samochody osobowe, które w dużym natężeniu przyczyniają się do powstawania jeszcze większych korków - zwłaszcza w godzinach szczytowych: rano i po południu. Jestem przekonany, że wiele osób z chęcią zamieniłoby dostępne dziś środki transportu na kolej - gdyby tylko była taka możliwość - podkreśla Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Na odtworzenie linii kolejowej z Krakowem liczą mieszkańcy Niepołomic. Ostatni pociąg pasażerski przyjechał tam ze stolicy województwa w 2000 roku. Odtworzona linia miałaby się łączyć z istniejącą w rejonie Podgrabia w Niepołomicach. Połączenie ma zapewnić komunikację w dwóch kierunkach na Kraków oraz Tarnów. Budowa nowej linii o długości ok. 4 km to szacunkowy koszt 100-150 mln zł.

Szacowany czas przejazdu do Krakowa to 20 minut. To inwestycja kluczowa dla mieszkańców oraz rozwoju gminy i strefy przemysłowej - wylicza Krystian Zieliński, pełniący obowiązki burmistrza Niepołomic. Kolejną długo wyczekiwaną inwestycją jest budowa linii Kraków - Myślenice. Pierwsze plany związane z jej realizacją pojawiły się... ponad 120 lat temu. Teraz dzięki programowi Kolej Plus jest szansa na ich urzeczywistnienie. Nowa linia kolejowa biegłaby z Krakowa Swoszowic przez Lusinę, Olszowice, Włosań, Głogoczów, Krzyszkowice, Polankę do Myślenic. Stację końcową wyznaczono nieopodal zakopianki przy ul. Przemysłowej. Pokonanie tej trasy ma zająć 40 minut. W tym przypadku konieczna będzie budowa 21-24 km linii kolejowej, co szacunkowo kosztować będzie 1,1-1,2 mld zł. Istotne, że 85 proc. kosztów tej inwestycji pokryje dofinansowanie, a tylko 15 proc. samorządy województwa i gminy Niepołomice. Jestem przekonany, że za kilka lat tutejsi mieszkańcy będą korzystać z pociągu do stacji Kraków Główny oraz do Tarnowa - tłumaczy Łukasz Smołka, wicemarszałek województwa Małopolskiego.

Budżet programu Kolej Plus to 6,5 mld zł. Wartość wszystkich 96 zgłoszonych projektów z całej Polski to 25 mld zł. Oznacza to, że tylko niektóre otrzymają dofinansowanie. Obecnie trwają konsultacje społeczne poszczególnych inwestycji. Do 25 listopada br. ma nastąpić przekazanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego do PKP Polskich Linii Kolejowych. Dokumenty będą oceniać tamtejsi specjaliści. Najpóźniej do końca lutego 2022 r. poznamy listę projektów zakwalifikowanych do programu Kolej Plus. Inwestycje mają zostać zrealizowane do 2028 roku.

Nie tylko Kolej Plus. Centralny Port Komunikacyjny W ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Małopolsce ma powstać 179 km nowych połączeń kolejowych. Pierwsza z inwestycji obejmie dwie linie – nr 111 i 113 zapewniając nowe połączenie Krakowa z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), Katowicami i Oświęcimiem. W planach są także nowe odcinki linii 73 (Busko Zdrój – Tarnów) oraz nr 96 (Tarnów – Nowy Sącz), stanowiące fragment szprychy nr 7 Warszawa - CPK - Kielce - Tarnów - Krynica.

Obecnie trwają przygotowania do budowy linii "Podłęże - Piekiełko". Zgodnie z założeniami pociąg np. z Krakowa do Nowego Sącza dojeżdżałyby w godzinę, a do Zakopanego w ok. 100 minut. Oprócz budowy 58 km nowych torów przy okazji zmodernizowana ma zostać także istniejąca już linia nr 104 Nowy Sącz - Chabówka. Cała inwestycja ma zostać zakończona w 2027 roku. Wartość samej opracowywanej dokumentacji projektowej to 180 mln zł, zaś całkowity koszt to kwota ponad 7 mld zł. Czy to realne? Największym wyzwaniem będzie oczywiście budowa nowej części, bo trzeba tam jeszcze zapewnić finansowanie, ale jest o nim mowa w Krajowym Planie Odbudowy, a także będziemy korzystać ze środków unijnych. Ważne podkreślenia jest to, że linia Podłęże – Piekiełko stała się południową szprychą do Centralnego Portu Komunikacyjnego, a z drugiej strony to właśnie ona ma wyprowadzać ruch kolejowy na południe, stąd jest traktowana priorytetowo. Stąd jej finansowanie nie powinno stanowić problemu. Prace mogą być co najwyżej etapowane ze względu na koszty - zapewnia poseł Patryk Wicher, wiceprzewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce.

Współpraca: Janusz Bobrek, Jolanta Białek, Ewa Tyrpa

FLESZ - Koniec Gazpromu w Polsce!