Gang z Krakowa wypiekał i sprzedawał ciastka z marihuaną. Handlowali nimi w trzech województwach BCA

Mąka, jajka, cukier, masło oraz…marihuana to podstawowe składniki potrzebne do produkcji ciastek - przez wykonanie tego przepisu można trafić do aresztu. Przekonała się o tym grupa przestępcza handlująca amfetaminą oraz marihuaną. Ciasteczka handlarzy niemal hurtowej ilości zabezpieczyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Takimi wyrobami, ale nie tylko takimi handlowała zorganizowana grupa rozbita przez małopolskich funkcjonariuszy.