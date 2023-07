Progi punktowe w rekrutacji 2023 do liceów w Krakowie. Do tych klas najtrudniej było się dostać

W sumie w rekrutacji na nowy rok szkolny 2023/24 - jak przekazał magistrat - dla 8 977 absolwentów krakowskich podstawówek przygotowano 11 486 miejsc. Tylko w miejskich liceach na uczniów czekało 6 178 miejsc, w technikach - 4 024 miejsca, a w branżowych szkołach I stopnia - 1 284. O przyjęcie do krakowskich szkół ubiegało się 12 133 kandydatów, w tym do liceów - 7 917, do techników - 3 738, a do branżówek - 478 kandydatów. Jak podkreślają krakowscy urzędnicy, oznacza to, że aż 3 156 osób spośród kandydatów to absolwenci spoza Krakowa.

Do szkół zostało zakwalifikowanych 10 372 kandydatów (6 107 do liceów, 3 731 do techników i 534 do szkół branżowych). Na uczniów czeka nadal 657 wolnych miejsc.