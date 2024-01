Problem z dzikami w Krakowie. Radni piszą rezolucję do wojewody i Inspektoratu Weterynarii ws. zniesienia zakazu ich relokacji

Złożony przez Klub radnych Nowoczesny Kraków projekt rezolucji, skierowany jest do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i dotyczy powrotu do sprawdzonej metody odławiania dzików i relokacji na tereny niezurbanizowane w granicach Gminy Miejskiej Kraków.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Jak informuje nas Agnieszka Szewczyk-Kuta Inspekcja Weterynaryjna na terenie województwa małopolskiego nie wydawała aktów prawnych zakazujących relokacji odłowionych dzików, gdyż przepisy prawa nie dają Inspekcji uprawnień w tym zakresie.

"W chwili obecnej w tym zakresie obowiązuje Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze, którego art. 48 reguluje to zagadnienie. Jest to przepis obowiązujący na terenie Unii Europejskiej i tylko autor tego przepisu może go uchylić" - pisze Szewczyk-Kuta.