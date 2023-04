Prezydent Ukrainy dziękował polskim miastom. Wspomniał również o Krakowie. Tak stolica Małopolski pomagała uchodźcom wojennym

Pomoc

W pierwszej kolejności Ukraińcom, którzy przyjechali do Krakowa, pomagali jego mieszkańcy. Oferowali uchodźcom za darmo dach nad głową. Przywozili ich również do naszego miasta z dworca w Przemyślu.

Także sami mieszkańcy Krakowa przyjmowali uchodźców do swoich domów. Taką pomoc od początku wojny udzieliło ponad 8,5 tys. osób. Dzięki nim zakwaterowanie otrzymało prawie 33 tysiące Ukraińców.

- Obrona suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest najważniejszym zadaniem całego Narodu Ukraińskiego. Bronimy własnej ziemi, prawa do swojej wolności i swojej prawdy w swoim domu, prawa…

- Trzeba powiedzieć, że po wybuchu wojny w Ukrainie mieszkańcy Krakowa, ale i urzędy, stanęły absolutnie na wysokości zadania. Pracowali, pomagali. Byli tymi, którzy rozpoczęli działania pomocowe dla przybywających do Krakowa uchodźców. Działania te polegały w głównej mierze na pomocy humanitarnej i uruchomieniu obsługi administracyjnej - ocenia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Liczby

W kulminacyjnym momencie w Krakowie mogło przebywać blisko 270 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. To oznacza, że stanowili wówczas około 20 proc. mieszkańców ponad milionowego miasta.

Wielu Ukraińców już wyjechało, ale wciąż może ich tutaj przebywać ok. 120 tys. Dorośli znaleźli w Krakowie pracę, a dzieci miejsca w przedszkolach i szkołach. Aktualnie uczęszcza do nich blisko 8 tys. uczniów-uchodźców z Ukrainy. Jak chodzi z kolei o zatrudnienie, to urzędnicy szacują, że od wybuchu wojny w stolicy Małopolski znalazło pracę ponad 30 tys. Ukraińców, którzy schronili się tu przed wojną.