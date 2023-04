Prezydent Jacek Majchrowski pyta prawników, co ma zrobić ze spółką Kraków 5020. Radni chcą likwidacji. "Atmosfera nie jest najlepsza" Bartosz Dybała

Jeszcze kilka dni temu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że nie zlikwiduje spółki Kraków 5020, która zasłynęła głównie stworzeniem drugiej miejskiej telewizji Hello Kraków. Radni postawili go jednak pod ścianą i przegłosowali aż dwie uchwały w sprawie rozwiązania Krakowa 5020. Teraz prezydent nie jest pewny tego, jak ma dalej postąpić. - Aktualnie rozmawia z prawnikami - słyszymy od jego przedstawicieli. Pracownicy spółki boją się utraty pracy. Jej likwidacja może jednak wcale nie oznaczać, że z dnia na dzień staną się bezrobotni. Część z nich prawdopodobnie wróciłaby do pracy w Krakowskim Biurze Festiwalowym.