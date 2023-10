Premiery, wywiady, promocje. 8. edycja Targów Książki Empiku online od 11 do 24 października

Premiery i nowości oraz spotkania z autorami

Wydarzenia specjalne

Empik przygotował na tę edycję Targów Książki także wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Jednym z nich będzie mobilna gra miejska End of love z udziałem najpopularniejszych twórczyń literatury Young Adult – Aleksandry Negrońskiej, Agaty Polte i Weroniki Ancerowicz. Na uczestników czekać będą misje inspirowane premierowymi książkami: "Unique", "Bad Move" i "Smak gorzkiej czekolady". Mobilna gra terenowa odbędzie się 14 października w Warszawie. Gracze będą się przemieszczać po wyznaczonej trasie, na nowo odkrywać historię utraconej miłości i zmierzą się z wieloma zadaniami, które przybliżą ich do rozwikłania głównej łamigłówki. Co ważne, po drodze pojawi się szansa na spotkanie jednej z trzech autorek. Wydarzenie jest biletowane, a ostatnie wejściówki dostępne są na stronie Going. Do wygrania będą karty prezentowe Empiku oraz udział w kameralnym spotkaniu z autorkami.