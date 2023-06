Poznaj najpiękniejsze parki narodowe na świecie 2023. To prawdziwe oazy dzikiej przyrody. Gdzie się znajdują?

Najpiękniejsze parki narodowe na świecie 2023

W Afryce miano najpiękniejszych parków narodowych dzierżą Park Narodowy Jezioro Nakuru oraz Park Narodowy Krugera. Park Narodowy Jezioro Nakuru w Kenii to miejsce, gdzie można spotkać ogromne stada flamingów malarskich, które tworzą niesamowite widoki.

W Europie jednym z najwspanialszych parków narodowych w Europie są Jeziora Plitwickie. To prawdziwa oaza przyrody, w której znajduje się 16 turkusowych jezior połączonych kaskadami wodospadów. Islandia również jest rajem dla miłośników przyrody, a Park Narodowy Vatnajökull jest jednym z jej najcenniejszych skarbów. To największy park narodowy w Europie, który obejmuje lodowce, wodospady, wulkany i malownicze doliny.

To miejsce, gdzie można spotkać „Wielką Piątkę”:

Park Narodowy Kruger w RPA jest jednym z najbardziej znanych parków narodowych w Afryce. Safari w Krugerze to niezapomniane przeżycie, które pozwala zbliżyć się do dzikiej natury i doświadczyć magii afrykańskiej sawanny.

Piękno dzikiej natury czeka na odkrycie w parkach narodowych

Obie Ameryki to również wiele pięknych parków narodowych. Yellowstone to miejsce pełne gejzerów, gorących źródeł, kolorowych jezior i imponujących wodospadów. Oprócz niezwykłych form geologicznych, w parku można spotkać liczne gatunki zwierząt, takie jak wilki, niedźwiedzie grizzly, łosie i łososi. Park Narodowy Denali w Alasce to niezwykłe miejsce pełne dziewiczej przyrody i majestatycznych gór.

Park Narodowy Yellowstone to nie tylko najstarszy park narodowy na świecie, ale także miejsce niezwykłych zjawisk geologicznych. Zlokalizowany na terenie stanów Wyoming, Montana i Idaho, park słynie z gejzerów, gorących źródeł, wulkanów błotnych, fumaroli i imponujących wodospadów.



Główną atrakcją Yellowstone jest wąwóz rzeki Yellowstone, który przecina park. Park jest również miejscem, gdzie przebiega wododział kontynentalny Ameryki. Od 1978 roku park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także uznany za rezerwat biosfery. Austin Farrington/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne

W sercu Patagonii w Ameryce Południowej znajduje się Park Narodowy Torres del Paine, którego krajobrazy są jednymi z najpiękniejszych na świecie. Potężne granitowe wieże, majestatyczne lodowce, tajemnicze jeziora i rozległe stepy tworzą niezwykły pejzaż.