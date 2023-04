Pożar w Krakowie. Płonął stary dwór Bemów w parku Duchackim. Miał być rewitalizowany

Siedem lat temu zapowiadana była - jako część inwestycji polegającej na zagospodarowaniu zaniedbanego parku na Woli Duchackiej - adaptacja budynku dworu. Zakładano wtedy, że przeprowadzi się do niego Zarząd Zieleni Miejskiej, a na parterze powstaną m.in. sale do nauki ekologii dla uczniów krakowskich szkół i przedszkolaków oraz kawiarnia. Były też plany stworzenia w starym dworze izby pamięci. Budynek do tej pory nie doczekał się remontu.

Bemowie zakupili swoje włości w rejonie dzisiejszej ulicy Estońskiej w sierpniu 1925 roku. Wcześniej należały one do rodziny Szarskich, właścicieli słynnej Szarej Kamienicy przy Rynku Głównym. Na 14 hektarach na Woli Duchackiej stały dwa budynki wraz z zabudową gospodarczą, które zachowały się do dzisiaj. Jeden z nich, nowy dwór przy ul. Estońskiej, to obecnie siedziba przedszkola samorządowego.