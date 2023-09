Powstaje nowy most prowadzący do Barbakanu w Krakowie

Wiodący do barbakanu drewniany most Kleparski, którego rozbiórka zaczęła się w ubiegłym roku, nie był zabytkowy, ma niespełna 20 lat. Stanowił natomiast rekonstrukcję mostu Kleparskiego, który kilkaset lat temu umożliwiał wjazd do miasta od strony Kleparza. Opiera się m.in. na odnalezionym przez konserwatorów potężnym gotyckim filarze. Pojawił się w 2005 roku w miejsce rozebranego wcześniej mostu z lat 70. XX wieku z żelbetonu.