Powstaje filmowa adaptacja popularnej lektury szkolnej - „O psie, który jeździł koleją” Paweł Gzyl

„O psie, który jeździł koleją” to popularna lektura szkolna dla dzieci i młodzieży autorstwa Romana Pisarskiego. Obecnie trwają zdjęcia do jej filmowej adaptacji, przeniesionej we współczesne czasy. Zdjęcia do produkcji powstawały m.in. w Nowym Sączu.