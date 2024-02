Powrót żużla do Nowej Huty coraz bliżej. Speedway Kraków jest w terminarzu KLŻ, ale oficjalnej decyzji jeszcze nie ma Artur Bogacki

Żużel wróci do Nowej Huty? Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Drużyna z Krakowa znalazła się w terminarzu Krajowej Ligi Żużlowej na sezon 2024. To kolejny mocny sygnał, że "czarny sport" może wrócić w tym roku do Nowej Huty. Trzeba jednak podkeślić, że nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Na pewno do zmagań przystąpi Grupa Azoty Unia Tarnów - sezon zacznie w Gnieźnie (30/31 marca)