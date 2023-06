Powitanie lata w hiszpańskiej atmosferze. José Miguel Pérez-Sierra poprowadzi 23 i 24 czerwca Filharmonię Krakowską

3 sposoby na piękny trawnik, zobacz co radzi ekspert, to musisz wiedzieć!

José Miguel Pérez-Sierra uznawany jest za jednego z najwybitniejszych dyrygentów swojego pokolenia i z powodzeniem występuje na najbardziej znaczących festiwalach operowych świata, jak na przykład Rossini Opera Festival w Pesaro czy Belcanto Opera Festival – Rossini in Wildbad. Do krakowskich koncertów pod swoją dyrekcją od kilku już lat zaprasza najznamienitszych rodzimych wykonawców zarzueli (to forma muzyczna liryczno-dramatyczna pochodzenia hiszpańskiego, w której występują naprzemiennie sceny mówione i śpiewane, a nawet tańczone).

W tegorocznej odsłonie udział weźmie zatem sopranistka Sara Bañeras, śpiewająca mezzosopranem Carol Garcia, tenor Pancho Corujo oraz znany już w Krakowie i owacyjnie witany podczas występów w ramach Royal Opera Festival – Emmanuel Franco, baryton. W gronie solistów pojawi się także bas Ihor Tykhonov, obecnie artysta Chóru Filharmonii Krakowskiej, a wcześniej dyrygent chórów cerkiewnych przy Cerkwi św. Jana Chrzciciela oraz św. Andrzeja w Kijowie, przez wiele lat związany z Kijowską Orkiestrą Symfoniczną i Chórem.