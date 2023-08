Potrącił policjanta pod Krakowem. Nie chciał zatrzymać się do kontroli

W Nawojowej Górze gm. Krzeszowice policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie prowadząc kontrolę prędkości poruszających się pojazdów, namierzyli opla, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 30 km/h. Kierujący, pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania pojazdu, wydanych przez policjanta stojącego poza radiowozem, nie dosyć, że się nie zatrzymał, to minął policjanta potrącając go bocznym lusterkiem i zaczął uciekać.

Stróże prawa rozpoczęli pościg za oplem. Po chwili uciekinier utracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego uderzył w metalową barierę, gdzie porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo w kierunku lasu. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. Mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że wcześniej zażył amfetaminę. Został on zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Została mu też pobrana krew do badań celem potwierdzenia, czy był pod wpływem narkotyków.