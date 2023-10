Porozumienie Politechniki Krakowskiej i Ministerstwa Infrastruktury w sprawie promowania zrównoważonej mobilności

Z drugiej strony resort liczy na wsparcie ze strony kadry naukowej Politechniki Krakowskiej. – Wiedza i kompetencje ekspertów Politechniki pozwolą nam w sposób jeszcze bardziej zaawansowany przygotowywać i realizować projekty dotyczące zarówno mobilności miejskiej, jak i innych obszarów transportowych, co służyć będzie naszemu nadrzędnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym – dodaje minister Andrzej Adamczyk.

– Politechnika Krakowska to jeden z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckich w obszarze transportu, zwłaszcza drogowego, szynowego i miejskiego. Nasi specjaliści współpracują już z Ministerstwem Infrastruktury przy różnych projektach transportowych. Teraz wzmacniamy naszą współpracę i wznosimy ją na wyższy organizacyjnie poziom – mówi rektor PK prof. Andrzej Szarata.

Angażując się we współpracę z Ministerstwem Infrastruktury w ramach promowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) Politechnika Krakowska włączy się we wcześniejsze liczne działania resortu dot. tego tematu. Dla wspierania samorządów w tworzeniu SUMP ministerstwo powołało Centrum Kompetencji SUMP i pełnomocnika ministra ds. tego typu dokumentów. Przy ministerstwie działa Komitet Sterujący ds. wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. We współpracy z innymi ministerstwami i inicjatywą Jaspers MI zrealizowało też pilotażowy program bezpłatnej pomocy samorządom w tworzeniu SUMP-ów. Skorzystało z niego już wiele miast, w tym m.in. Metropolia Krakowska i jej obszar funkcjonalny.