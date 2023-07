Ponad 6 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie cmentarza dla zwierząt w Krakowie

„Utrata własnego zwierzęcia to wyjątkowo bolesne doświadczenie. W takich sytuacjach każdy właściciel chciałby pożegnać swojego pupila w godny, a przy tym zgodny z prawem, sposób. Polskie przepisy nie pozwalają na pochówek we własnym ogródku czy na ogólnodostępnym terenie. Mimo to wiele osób, z szacunku dla swojego nieżyjącego towarzysza, decyduje się na złamanie prawa. Są i tacy, którzy przemierzają szmat drogi do miejsca, gdzie mogą legalnie pogrzebać swoje zwierzę. Trudno się temu dziwić. Więź między domowym zwierzakiem a jego właścicielem bywa niezwykle silna. Dla osób samotnych to często jedyny towarzysz, dla dzieci – przyjaciel od urodzenia. Mieszkańcy Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce, powinni mieć możliwość rozstania się ze swoim zwierzęciem w dedykowanym do tego miejscu: na cmentarzu dla zwierząt towarzyszących. (…) To, że Kraków, jako drugie co do wielkości w kraju i ważne na mapie Europy miasto, nie ma własnego cmentarza dla zwierząt, trudno nazwać inaczej niż wstydem.” – czytamy w petycji.