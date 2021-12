Pomocnicy Mikołaja poszukiwani do „Fabryki prezentów”. Świąteczne warsztaty dla dzieci w ICE Kraków już 11 grudnia

W ramach wydarzenia „Fabryka prezentów” każde dziecko będzie mogło wziąć udział w jednym wybranym warsztacie artystyczno-kulturalnym: ekologicznym, krawieckim, plastycznym, rękodzielniczym, stolarskim czy pszczelarskim. Opłata za udział jednego dziecka w warsztatach: 5 zł. Wejściówki są dostępne na portalu www.kbf.bilety.krakow.pl

– Sobotnie wydarzenie dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia to nasz ukłon w stronę tradycji ludowych i świątecznych – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektorka KBF. – Podczas warsztatów, na których dzieci same wykonają świąteczne prezenty: zabawki, ozdoby i rękodzieło, zachęcimy najmłodszych do poszukiwania, odkrywania i utrwalania lokalnych tradycji oraz poszerzania wiedzy o kulturze małej ojczyzny.