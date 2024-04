Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa przejdzie renowację

Pomnik został wzniesiony w 1986 r. dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy strajku okupacyjnego w Krakowskiej Fabryce Polskich Zakładów Gumowych "Semperit", podczas którego zginęło siedmiu robotników. Autorem projektu był krakowski rzeźbiarz Antoni Hajdecki (1927-1991). Od lat pod pomnikiem odbywają się obchody i manifestacje pierwszomajowe.

Usytuowanie monumentu nawiązuje do robotniczego charakteru dzielnicy Grzegórzki, gdzie mieściły się zakłady przemysłowe. Wykonany z betonu i żelbetu z grupami figuralnymi odlanymi w brązie. Na cokole znajduje się kompozycja z dwóch bloków nawiązujących formą do skrzydeł, skręconych względem postumentu, pomiędzy którymi są dwie grupy rzeźbiarskie z postaciami robotnic i robotników, nawiązujących do sztuki radzieckiego socrealizmu. Z prawej strony pomnika znajduje się znicz z brązu z nazwami zakładów przemysłowych których pracownicy brali udział w strajku 1936 roku.