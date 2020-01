Pomagamy pani Kasi Szmiłyk z Krakowa. W naszej redakcji ruszyła zbiórka produktów

Rekordowy wynik zbiórki sztabu WOŚP przy „Gazecie Krakowskiej"

W Krakowie 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazał się rekordowy. Sztab przy „Gazecie Krakowskiej” zebrał prawie 936 tys. zł, a to jeszcze nie wszystko – wciąż trwają aukcje internetowe. Ich wynik to już teraz 122 tys. zł. To więcej niż ostateczne liczby w ubiegłym...