Pojawił się "rzecznik" praw osób świeckich w Kościele. Na razie w formie strony internetowej. O co chodzi?

"Marzeniem dziesięcioletniej Ani było zostanie ministrantką – ksiądz powiedział, że może co najwyżej śpiewać w scholi. Nastoletnie parafianki nie zostały dopuszczone do czytania modlitwy wiernych, mimo że poprosił je o to katecheta – stały bezradnie na środku prezbiterium, a modlitwę przeczytał proboszcz. Ksiądz odmówił Tomkowi komunii na rękę twierdząc, że to „brak szacunku dla Boga”.

Takich historii można by przytaczać wiele, a łączy je jedno – bezradność osób, które ich doświadczyły. Bo co może zrobić w takiej sytuacji wierny? Ma oczywiście możliwość zgłoszenia takiej sprawy biskupowi, ale to wymaga ogromnej determinacji. Choć strony internetowe większości archidiecezji pękają w szwach od informacji i można na nich przeczytać słowo dnia, zapoznać się z biografią arcybiskupa czy listą diecezjalnych egzorcystów, to na żadnej nie znalazłam zakładki, w której byłaby instrukcja, co należy zrobić, gdy wierny chce zasygnalizować jakiś problem"