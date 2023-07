Pogoda w Krakowie i Małopolsce. Cisza przed burzą, a później upalny weekend.

Upały w Krakowie

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

Aby bezpiecznie przetrwać upały:

Dzieci w upały:

Osoby starsze w upały:

Dobrostan koni dorożkarskich

Ograniczenie czasu pracy koni

Konie są zaprzęgane do dorożek co drugi dzień (14–15 dni w miesiącu), a łączny czas ich pracy nie przekracza 12 godzin na dobę. Ograniczenie dni pracy koni następuje także dodatkowo w dniach, kiedy wjazd do Rynku Głównego jest niemożliwy z powodu zorganizowanych imprez lub innych przedsięwzięć. Spora liczba dorożkarzy utrzymuje też więcej niż jedną parę koni, co pozwala na częstą ich wymianę. Wykorzystywanie dwóch koni do jednego pojazdu zaprzęgowego pozwala równomiernie rozłożyć obciążenie na każde ze zwierząt (m.in. z tego powodu są one dobierane wielkością). W ramach podjętych działań na rzecz poprawy warunków pracy koni wprowadzono także obowiązek ograniczenia zarówno wielkości dorożek – zaprzęgi o maksymalnej długości 7 m, jak i typów pojazdów (dopuszczalne są dwa typy: victoria oraz lando). Koła mają ogumienie i hamulce, a zaprzęg prowadzony jest przez dwa konie. Dorożkarze i powożący obowiązkowo szkolą się, podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje, m.in. z zakresu prawidłowego żywienia zwierząt i opieki nad zwierzętami.