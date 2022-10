Podhale. Dla wielu stacji narciarskich ten sezon będzie pod znakiem walki o przetrwanie

Tatry Super Ski – największy w Polsce skipass, który zrzesza 18 największych stacji narciarskich w Polsce, wciąż nie określił, ile będą kosztowały karnety na wyciągi w najbliższym sezonie. W poprzednich latach informacja ta była znana już pod koniec sierpnia. Na początku września właściciele wyciągów informowali, że cennik zostanie ustalony pod koniec września.

- Nie udał się nam tego zrobić. Jest za dużo znaków zapytania. Dlatego wstrzymaliśmy się z tym do początku października – mówi Jan Walkosz-Jambor ze stacji narciarskiej na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem.

Adam Marduła, prezes Tatr Super Ski, przyznaje, że dla niektórych wyciągów będzie to sezon, w którym będą pracowali, by przetrwać. Inni być może będą mogli zakładać mały zysk. - Ważne jest to, że wszystkie wyciągi chcą pracować i przygotowują się do zimy. Nie mamy jeszcze ostatecznego cennika, choć jakiś zarys już jest. 5 października mamy spotkanie i wtedy zapadnie ostateczna decyzja – mówi.