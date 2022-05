Podhale. Co robić pod Giewontem z dziećmi, jeśli nie lubimy górskich wędrówek? Jest sporo możliwości

O Tatrach bez wychodzenia w góry

Kiedy jesteście zupełnymi świeżarkami w tematyce tatrzańskiej, skierujcie się do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego (ul. Chałubińskiego 42a). To miejsce dla całej rodziny, gdzie rodzice z dziećmi mogą się świetnie bawić, a - przy okazji - czegoś się nauczyć. Jest to jedno z najnowocześniejsze miejsce na tym obszarze. Interaktywna ekspozycja, pozwala poznać zwiedzającym bliżej tatrzańską przyrodę. Znajduje się tam największa makieta Tatr, a także trójwymiarowe i niezwykle realistyczne dioramy, które ukazują florę i faunę w pełnej krasie. Wśród atrakcji można także odnaleźć jaskinię. Można tam poznać bogactwo tatrzańskich podziemi.

Wstęp do Centrum jest bezpłatny, aby skorzystać z atrakcji należy zarezerwować wejście, za pośrednictwem strony biletcep.tpn.pl.

Muzeum Oscypka

Bogatsi w wiedzę o Tatrach? Czas na zapoznanie się z historią regionu i tym jak powstaje najbardziej popularny w regonie ser czyli oscypek. To wszystko zobaczycie na miejscu w centrum Zakopanego. W Muzeum Oscypka (ul. Jagiellońska 28) obejrzycie jak powstaje ten kultowy górski ser. Zobaczycie krok po kroku wszystkie etapy jego produkcji zgodnie z wieloletnią recepturą. Dowiecie się skąd pasterze wzięli się na Podhalu, a także co to jest kosor, ferula czy pucenie. W trakcie prezentacji można spróbować wykonać własnoręcznie owczy serek.