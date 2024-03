PLL LOT i Turkish Airlines zwiększą siatkę połączeń. Z Krakowa do Stambułu polecimy częściej

Stambuł rozkochał już w sobie miliony odwiedzających. Jego położenie na dwóch kontynentach wpisuje się w wyjątkowość tego miejsca, podobnie jak różnorodność dostrzegana na każdym kroku – w kulturze, gospodarce czy w końcu w obyczajach. Stambuł jest największym miastem Turcji, szczycącym się takimi atrakcjami jak Hagia Sophia, Błękitny Meczet, Pałac Topkapı, Pałac Dolmabahçe, Cysterny Bazyliki czy Wieża Galata. Z kolei z audiopejzażu miasta najgłośniej biją dźwięki dochodzące z licznych meczetów i Wielkiego Bazaru – jednego z najbardziej charakterystycznych punktów miasta nad cieśniną Bosfor.

-Stambuł – miasto magiczne, niezwykłe do zwiedzania o każdej porze roku, ale to też port przesiadkowy otwierający możliwość podróżowania po całej Turcji oraz w różne zakątki świata. Zeszłoroczne wakacje pokazały potencjał tego połączenia. To atrakcyjny kierunek dla Małopolan, a Kraków i Małopolska przyciągają turystów z Turcji. Zatem w sezonie Lato 2024 możemy przewidywać zarówno wzrost ilości tureckich gości, jak i ożywionych kontaktów gospodarczych między naszymi krajami. - mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.