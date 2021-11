Plebiscyt EkoHERO Małopolski 2021. Oto nasi ekobohaterowie. To oni troszczą się o nasze zdrowie i życie oraz środowisko

- Tegoroczna edycja konkursu pokazała, że rośnie świadomość ekologiczna nie tylko mieszkańców, ale także samorządowców i firm. 71 zgłoszeń, w tym najwięcej, bo 25 w kategorii EkoInicjatywa, to dotychczasowy rekord. Każde zaś zgłoszenie to historia o tym, jak stajemy się aktywistami ekologicznymi, co nas motywuje i inspiruje do działania. Dlatego też staramy się dostrzec i docenić wszelkie działania proekologiczne - mówi Józef Gawron, wicemarszałek Małopolski, a także przewodniczący Kapituły plebiscytu EkoHERO.

Anna Kaczmarz

Małopolska jest EKO! To nie tylko moda, ale także trosko o środowisko, zdrowie, a także lepsze życie! Rozmowa z JÓZEFEM GAWRONEM, wicemarszałkiem Małopolski

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Inicjatywą wykazali się tak mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Także małopolskie gminy pokazały, że nie marnują czasu i czynnie pracują nad proekologicznymi rozwiązaniami na swoim terenie.