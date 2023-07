Plaże Bagry pełne słońca przez całe wakacje. Tu można miło spędzić czas nad wodą w Krakowie ZDJĘCIA Mateusz Bijak

Park Bagry. Piękne plaże we wschodniej części Krakowa wciąż przyciągają setki krakowian i turystów. Pogoda w wakacje dopisuje, bo w słońcu temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza, więc plażowicze są zachwyceni. Tym bardziej, że po ostatnich inwestycjach w obu częściach zalewu Bagry jest mnóstwo miejsca do opalania i rekreacji. Obejrzyjcie w galerii nasze zdjęcia z Bagrów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE