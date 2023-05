Plac Grzegórzecki w Krakowie. Szykuje się wielka rewolucja koło Hali Targowej. Jeden kierunek na Grzegórzeckiej, drzewa na Blich

Urzędnicy chcą przede wszystkim, by ul. Grzegórzecka stała się jednokierunkowa. Będzie nią można dojechać od ronda Grzegórzeckiego do ulicy Dietla. W przeciwnym kierunku dojazd do ronda będzie niemożliwy: na placu zostanie wykonana nawrotka, po której przejechaniu kierowcy będą mogli skręcić w ulicę Wielopole lub pojechać dalej ulicą Dietla w kierunku ulicy Starowiślnej.