Piotr Wykurz z Ars Latrans Orchestry: Żeby piosenka mogła być dobra, musi zawierać emocje, które poruszają słuchacza

- „Noir” to już trzeci album Ars Latrans Orchestry. To znaczy, że formuła zespołu z co roku innym składem sprawdziła się? - Póki co – tak. Między pierwszą a drugą płytą nie było większych zmian, bo tak nam było wygodniej. Teraz mamy jednak całkowitą zmianę składu, co spowodowało, że muzyka jest zupełnie inna. To mi się bardzo podoba. Założenie było takie, aby co roku pracować z innymi ludźmi, aby odwzorować ten stan, który ma się w pierwszych miesiącach zakochania w związku, bo zespół to nic innego jak związek - tylko kilkuosobowy. (śmiech) Przy dwóch pierwszych płytach znałem wcześniej wszystkich muzyków, których zaprosiłem. A tutaj doszło do sytuacji, że nikt nie znał wszystkich – i stworzyło to atmosferę ekscytacji sobą nawzajem..

- Tym razem w skład Orchestry weszło aż osiem osób. Jak je dobierałeś? - Miałem pewną wizję na początku, którą zapisałem sobie ołówkiem na kartce. Znalazły się na niej nazwiska artystów, którzy między sobą mogliby mieć fajne połączenie. Czasem były to całkowite przypadki. Kiedyś poszedłem na siłownię i odpaliłem playlistę „Odkryj w tym tygodniu”. Tak pojawiła się piosenka „Lena” grupy Nago – spodobała mi się i pomyślałem, że warto zadzwonić do jego wokalistki. Potem jednak zacząłem myśleć biznesowo i uznałem, że zaproszę te osoby, które mają w sieci duże zasięgi. Niestety: ciągle się pojawiały jakieś przeszkody na drodze. Dlatego stwierdziłem, że wracam do pierwotnej wizji. Bo w tym projekcie chodzi o to, z kim chcę go robić, a nie jak go robić, aby były duże zasięgi. I wtedy od razu kliknęło.

- W obecny skład Orchestry weszły aż dwie wokalistki i trzech wokalistów. Dlaczego postawiłeś tak mocno na wokalną stronę grupy? - Początkowo miały być dwie wokalistki i dwóch wokalistów. Tony Yoru załapał się rzutem na taśmę: poszedłem na jego koncert i zmiotło mnie z planszy. On ma taką energię, że trzeba to zobaczyć na żywo. Dlatego od razu zaproponowałem mu współpracę. Stąd w skład Orchestry weszło osiem osób. To oczywiście pewne utrudnienie, ale staram się w tym projekcie działać kreatywnie a nie tylko chodzić na łatwiznę.

- Jak tworzyliście piosenki na nowy album?

- W tym roku jako wymyśliliśmy sobie „Noir” jako temat płyty. I pod jego kątem znalazłem pałac w Gorzanowie pod Wrocławiem, w którym są pomieszczenia do wynajęcia. Zjechaliśmy tam, rozłożyliśmy instrumenty w starej bibliotece i w trzy dni skomponowaliśmy wszystkie piosenki. Wiadomo: to nie były utwory skończone od A do Z, ale w każdym było już zapisane dokładnie to, o co w nich chodzi. Potem tylko trzeba było to dopracować na etapie produkcji, za którą odpowiadał niezastąpiony Radek Baranowski.

- Jak to wyglądało?

- W tym roku nowością było to, że nie tylko komponujemy razem piosenki, ale też razem je nagrywamy. Chodziło mi o to, żeby każdy brał udział w całym procesie twórczym i czuł, że powstaje coś, z czym się całkowicie identyfikuje. Dlatego pojechaliśmy na dwa obozy do mojego domu na Podkarpaciu. Tam nagraliśmy wokale, partie basu, gitary, syntezatorów, ale także wiolonczelę i trąbki. Tylko bębny zarejestrowałem wcześniej w studiu. Chodziło o to, żebyśmy się lepiej poznali i przekładali tę znajomość na muzykę.