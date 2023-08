Piosenki o śmierci, do których można tańczyć. Krakowski zespół Antynomia debiutuje płytą "Słowa Vol. 1"

- Potem przyszła pandemia i twardy lockdown. To zainspirowało mnie do napisania aż czterdziestu tekstów. Ponieważ miałem w domu nieco sprzętu, stworzyłem też zarysy konkretnych kompozycji. W sumie zebrało się materiału aż na trzy płyty. „Szkoda, żeby to się zmarnowało” – pomyślałem i zadzwoniłem do dawnego perkusisty Antynomii. Zapytałem go czy wchodzi w reaktywację zespołu. Zgodził się i znaleźliśmy trzech kolejnych muzyków z ogłoszenia. Tak powstał obecny skład – opowiada Mateusz Kuśmierek.