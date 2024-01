Piłka, taniec, tenis. Ferie w mieście wcale nie muszą być nudne! Oto oferty krakowskich klubów dla dzieci w różnym wieku

Ferie w Krakowie na sportowo

Siemacha

Com-Com Zone Prokocim, ul Kurczaba 29

Organizowane są odpłatne półkolonie dla dzieci w wieku 6-13 lat w dwóch turnusach 12-16 lutego i 19-23 lutego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: comcomzone.pl/zona/prokocim

Com- Com Zone na Kozłówce, ul Facimiech 32

Organizowane są odpłatne półkolonie dla dzieci w wieku 6-13 lat w dwóch turnusach 12-16 lutego i 19-23 lutego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: comcomzone.pl/zona/kozlowek

W dniach 17-25 lutego dla dzieci w wieku 8-16 lat organizowany jest obóz zimowy w Zawoi. Więcej informacji na stronie Com Com Zone na Kozłówce lub na stronie Com Com Zone Prokocim.

Krakowski Klub Jazdy Konnej

Prowadzenie są warsztaty zimowe jeździeckie z doskonaleniem nauki jazdy konnej, zajęcia praktyczne i teoretyczne z jeździectwa oraz inne dodatkowe zajęcia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.kkjk.pl