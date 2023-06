Pierwszy trening Cracovii. Trener Jacek Zieliński przekazał bardzo ważną informację

22 na treningu Cracovii

Na pierwszych zajęciach zabrakło jeszcze kadrowiczów, którzy mieli ostatnio różne obowiązki w swoich reprezentacjach czyli Arttu Hoskonena, Benjamina Kallmana, Jakuba Jugasa, Otara Kakabadze, Janiego Atanasova i Kacpra Śmiglewskiego. Pojawił się Michał Rakoczy, ale on też jest kadrowiczem i choć nie grał w meczach młodzieżówki to nabawił się drobnego urazu na zajęciach u Fernando Santosa.

W juniorach siła

- Cała siódemka kadrowiczów ma wolne i dopiero 2 lipca pojedzie z nami na zgrupowanie do Opalenicy – informuje Jacek Zieliński, trener Cracovii. - Z kolei wypożyczeni ostatnio do innych klubów zawodnicy są naszymi zawodnikami. Trzeba być uczciwym, przyjrzeć się im, będą z nami trenować i zobaczymy co będzie. Wszystko w ich rękach i nogach. Mamy też juniorów, najciekawszych chłopaków już wzięliśmy do treningu na koniec ligi, teraz już są w kadrze. Liczę na to, że dadzą powiew młodości, świeżości i szaleństwa, tego pozytywnego.