Jacek Zieliński, trener Cracovii: Panuje uczucie niedosytu

Cracovia mogła mecz w Lubinie wygrać. Ostatecznie musiała zadowolić się jednym punktem.

- Prawda jest taka, że w szatni panuje uczucie niedosytu, bo chcieliśmy ten mecz wygrać i stworzyliśmy sobie ku temu sytuacje- mówił trener Cracovii Jacek Zieliński. - Ale od chęci, marzeń do realizacji ta droga się czasem wydłuża. To nie jest bufonada z mojej strony, że mówię o niedosycie, bo długimi fragmentami meczu dominowaliśmy nad Zagłębiem. Szczególnie w I połowie mieliśmy kontrolę nad meczem i straciliśmy gola w doliczonym czasie gry. To boli. Duże słowa uznania dla chłopaków, że w II połowie po retuszach taktycznych złapaliśmy Zagłębie za gardło, podyktowaliśmy swoje warunki i wyrównaliśmy. Zawsze się mówiło, że punkt na wyjeździe to dobry wynik i tak jest, natomiast w naszej sytuacji w każdym meczu musimy szukać trzech punktów. Trzeba jednak to przyjąć z pokorą, spokojem.

Okazje na gole mieli m.in. Benjamin Kallman, Patryk Makuch, ale nie zamienili ich na bramki. - Praca nad skutecznością? - Zastanawia się Zieliński. - Trwa od października. Mogliśmy parę razy inaczej rozwiązać sytuacje. Jest dużo rzeczy do poprawy, bo musimy unikać takich błędów, jakie zrobiliśmy w ostatnich dwóch minutach I połowy. Była głupia strata, kartka Pawła Jaroszyńskiego, w końcu dostajemy bramkę w meczu, w którym się nic złego pod naszą bramką nie dzieje, schodzimy do szatni przy wyniku 0:1. To musimy poprawić, musimy zachować chłodną głowę, grać do końca. Szkoleniowiec odniósł się do współpracy napastników. - Gramy najlepsze mecze, gdy oni współpracują z sobą – mówił. - Choćby w pierwszym meczu z Zagłębiem. Była asysta Benjego do Patryka. Dużo zyskamy, jeśli będą współpracować. Mnie zbytnio ich indywidualne statystyki nie interesują. Mnie interesują statystyki zespołowe. Jeśli to się będzie zgadzało, będzie OK.

Zielińskiemu przed meczem nie brakowało kłopotów kadrowych. Czy nie rozważał możliwości gry czwórką w obronie? - Nie rozważałem, bo najlepiej nam się gra z Zagłębiem systemem 3 – 4 – 3 – mówi Zieliński. - Nie chcieliśmy się dostosowywać do systemu Zagłębia. Woleliśmy narzucić swoje warunki i długimi fragmentami tak było. To było ryzyko, bo zagraliśmy z cofniętym Kakabadze, Bochnakiem przesuniętym na prawe wahadło, ale generalnie nie wyglądało to źle. Zadebiutował Mikkel Maigaard, który zmienił Michała Rakoczego. Czy mogą grać razem? - Oczywiście, że tak – mówi szkoleniowiec „Pasów”. - To był transfer, po to, by podnieść nam jakość w drugiej linii, w rozegraniu piłki. Brakowało takiego zawodnika w II linii, który ma inne cechy niż ci wszyscy nasi chłopcy. Oni bardzo fajnie grają do przodu, z fantazją. Jak idzie gorzej, to brakuje chłodnej głowy. Mam nadzieję, że Miki to wprowadzi – jest doświadczonym zawodnikiem, ma „liczby”, wie, o co w piłce chodzi. Wszedł na przetarcie, a przed przerwą na kadrę myślę, że będzie gotowy do gry od początku.

W Cracovii było pięciu młodzieżowców na ławce. - Nie mając II drużyny i mając kłopoty kadrowe musimy się posiłkować zawodnikami z CLJ U-19 – tłumaczy szkoleniowiec. - To jest naturalna kolej rzeczy, ja na to nie narzekam, ci chłopcy zdobywają doświadczenie, a najwięcej doświadczenia zdobędą, jak będą grali regularnie. To ciężko na to liczyć, ale każdy wyjazd z drużyną jest dla nich fajna lekcją na przyszłość.

