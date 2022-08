Pierwszy tramwaj Lajkonik II dotarł do Krakowa. Będzie takich więcej Bartosz Dybała

W nocy, 22 sierpnia, do zajezdni tramwajowej Podgórze został przywieziony Lajkonik II - to pierwszy odebrany przez MPK tramwaj z puli sześćdziesięciu, które zostały zamówione przez krakowskiego przewoźnika. Tramwaj został rozładowany i będzie teraz przygotowywany do wysłania na linię. Nowe tramwaje zastąpią wagony z wysoką podłogą. Wszystko po to, aby poprawić komfort podróży pasażerom oraz komfort pracy motorniczym.