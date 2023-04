Pierwszy polski film o świecie deskorolki. "Braty" z krakowskim aktorem Sebastianem Delą w kinach od 21 kwietnia

Chłopcy muszą poradzić sobie z niedawną stratą matki i z ojcem (Cezary Łukasiewicz), który pogrążony w żałobie i depresji izoluje się od świata, uciekając w narkotyki. Przedwcześnie zmuszeni do odpowiedzialności za samych siebie, „braty” próbują łapać ostatnie momenty beztroski.

Główny bohater „Bratów” Filip (Hubert Miłkowski) ma siedemnaście lat. Choć stoi u progu dorosłości, to jeszcze dzieciak, który nade wszystko kocha jeździć na deskorolce. Od zawsze żyje w cieniu starszego o dwa lata brata Bartka (Sebastian Dela) stanowiącego dlań wzór do naśladowania.

- Opowiadam o niezwykle interesującym mnie wewnętrznym świecie nastolatka. To stan totalnego zagubienia i pomieszania pomiędzy wieloma płaszczyznami, kiedy szuka się swojego miejsca na świecie oraz po omacku buduje się własną tożsamość i wrażliwość. Główny bohater musi wydorośleć w przyspieszonym tempie. Przed nim bardzo trudny wybór pomiędzy własną wizją świata, a oczekiwaniem swoich najbliższych – mówi reżyser Marcin Filipowicz.

Twórcą "Bratów" jest młody reżyser Marcin Filipowicz. To absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kursu dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Na koncie ma kilka nagradzanych na festiwalach fabularnych filmów krótkometrażowych, w tym powstały w ramach programu "Trzydzieści minut" obraz „Chłopcy z motylkami”, a także dokumenty „Trampkarze”, „Mój tata Lazaro” i „7109 KM”.

- W tej historii wracam do mojej młodości. Jeździłem na desce, kiedy miałem około 16 lat. Zachwyciła mnie ta społeczność. Uwielbiałem robić czarno-białe zdjęcia i właśnie tę energię oraz emocje starałem się przywołać i pokazać w moim filmie – dodaje Marcin Filipowicz.

Rolę Bartka reżyser Marcin Filipowicz powierzył Sebastianowi Deli – pochodzącemu z Krakowa 26-letniemu absolwentowi Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego filmowy debiut to rola Daniela w komediowym horrorze Bartosza M. Kowalskiego „W lesie dziś nie zaśnie nikt” (2020). Dela ma na swoim koncie także duże kreacje w zrealizowanych w 2021 roku filmach „Pittbul” oraz „Miłość, seks i pandemia” Patryka Vegi oraz „Pod wiatr” Kristtofera Rusa (2022), a także serialach „Wilk” Jana Dybusa (2021) i „Erynie” Borysa Lankosza (2022). W kwietniu na platformie HBO Max pojawił się serial „#BringBackAlice” w reżyserii Dawida Nickela, w którym Dela wciela się w rolę Tomka poszukującego swojej zaginionej siostry.

Wcielający się w rolę Filipa 23-letni Hubert Miłkowski to student Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Na dużym ekranie debiutował jeszcze jako licealista, w 2018 roku rolą w filmie „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delića. Dwa lata później, na pierwszym roku studiów wygrał casting do kryminalnego serialu „W głębi lasu” w reżyserii Leszka Dawida i Bartosza Konopki, gdzie wcielił się w postać młodego Pawła Kopińskiego (dorosłego Kopińskiego zagrał Grzegorz Damięcki). Rok 2021 to kolejne serialowe kreacje w „Pajęczynie” wyreżyserowanej przez Łukasza Jaworskiego oraz „Kruk. Czarny Woron nie śpi” w reżyserii Macieja Pieprzycy, a także duża drugoplanowa rola w „Hiacyncie” wyreżyserowanym przez Piotra Domalewskiego.