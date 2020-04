Pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego mają dość. Chcą podwyżek

„Słyszymy, że szpitale jednoimienne jak Szpital Uniwersytecki, ze względu na szczególny status otrzymały dodatkowe środki zarówno z budżetu państwa jak i NFZ - doszło do zwiększenia wyceny świadczeń. Niestety, w żaden sposób nie przełożyło się to na nasze wynagrodzenia. Już drugi miesiąc oczekujemy na jakiekolwiek propozycje ze strony Dyrekcji. Niestety NIC, CISZA” - argumentują kobiety.

O zabranie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy dyrektora SU Marcina Jędrychowskiego, który przekazał nam, że o apelu dowiedział się z mediów, a oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawi w piątek.

W rozmowie z nami pełnomocnik Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Ewa Wronikowska tłumaczyła, że związek niejednokrotnie zwracał się do dyrektora o przekazanie informacji na temat wysokości zarobków pielęgniarek i położnych zatrudnionych w SU, po to by wyrównać dysproporcje w wynagrodzeniach o których sygnalizuje personel. Pierwsze takie pismo zostało wysłane na początku stycznia. Do tej pory nie otrzymano jednak żadnej odpowiedzi.