Paszporty covidowe przedłużone. Gdzie są jeszcze potrzebne?

Początkowo Unijne Certyfikaty Covidowe miały obowiązywać do 30 czerwca. I chociaż w Polsce o COVID-19 nieco zapomnieliśmy, to jest to wciąż poważny problem. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie działania systemu o kolejny rok, a więc do 30 czerwca 2023 roku.

W ciągu kilkunastu miesięcy od rozpoczęcia szczepień certyfikatów wydano 1,8 mld. Populacja Unii jest kilkukrotnie mniejsza, ale certyfikaty wydawane są nie tylko osobom zaszczepionym, lecz także ozdrowieńcom (na pół roku) oraz osobom, które przeszły test i otrzymały wynik negatywny (na dwa dni).

– To porozumienie pomoże nam nadal ułatwiać swobodne i bezpieczne podróżowanie, gdyby wzrost liczby infekcji wymusił na państwach członkowskich tymczasowe ponowne wprowadzenie ograniczeń

– powiedział unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders.